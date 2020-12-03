Делегація Українського інституту національної пам’яті на чолі з Антоном Дробовичем з офіційним візитом навідалася до Польщі. З польською стороною УІНП, зокрема, домовився про відновлення пам’ятника воякам УПА на горі Монастир.

За результатами візиту в УІНП заявили, що питання українських місць пам'яті і поховань на території Польщі має обговорюватися за участю української громади в цій країні. Про це мовиться у заяві Інституту нацпам’яті, що розміщена на його сайті.

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Зауважимо, що у Польщі українська делегація зустрічалася з головою Інституту національної пам’яті Республіки Польща (IPN) Ярославом Шареком та іншими представниками структури.

Представники обох інституцій висловили задоволення тим, що не зважаючи на коронавірусну пандемію, візит таки відбувся, й це свідчить про важливість теми історичної пам’яті для обох країн.

Про що домовилися сторони:

Сторони обговорили доцільність проведення у січні – лютому 2021 року українсько-польських експертних консультацій щодо врегулювання проблемних питань у сфері увічнення пам’яті жертв воєн та політичних репресій.

Українська сторона повідомила, що очікує відновлення пам'ятника на могилі вояків УПА, похованих на горі Монастир, у його первинному вигляді.

Сподіваємося, що пам'ятник на горі Монастир буде відновлений в найкоротші терміни, що дозволить IPN отримати затребувані дозволи на пошукові та ексгумаційні роботи, що передбачає дві окремі процедури,

– мовиться у повідомленні.

Українська та польська сторона також опрацювали заявки на проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України, але остаточне рішення щодо цього питання приймуть після виконання домовленостей щодо української військової могили на Монастирі.

УІНП виступає проти того, щоб без нагальної потреби турбувати спокій померлих новими розкопками під вже встановленими надгробними плитами.

Поставити остаточну крапку у вересневій розмові двох президентів та ситуації може також включення пам'ятника на горі Монастир до реєстру військових поховань Республіки Польща. Українська сторона також повторно нагадала про прихильність до ідеї легалізації проблемних пам’ятників "всі на всі".



Очільник УІНП Дробович зустрівся з польським колегою / Фото пресслужба УІНП

На прохання української громади в Польщі делегація УІНП озвучила представникам IPN питання, які турбують громаду у сфері історичної пам’яті. Зокрема, відсутність результативного діалогу між громадськими організаціями українців та польською стороною та проблеми зі сприйняттям української національної меншини в Польщі як частини польської історії.

Також сторони досягли принципової домовленості про видання попередніх матеріалів Польсько-українського форуму істориків.

За дорученням президента голова УІНП Антон Дробович запитав у голови IPN Ярослава Шарека про офіційну позицію щодо встановлення Меморіалу примирення на українсько-польському кордоні. Таку ініціативу там підтримали.

Український інститут національної пам’яті закликав колег за всякої можливості залучати до розгляду окремих чутливих питань представників української громади.

На думку представників УІНП, питання українських місць пам’яті та поховань на території Польщі повинні обговорюватися за участю української громади. Адже саме її представники насамперед організовують меморіальні заходи у цих місцях пам’яті та опікуються ними.