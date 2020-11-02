Очільник КСУ не прийшов на допит у ДБР
Державне бюро розслідувань 2 листопада викликало на допит главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Однак він не прийшов до ДБР.
Тупицького мали перевірити на участь у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів. Допит був запланований на 2 листопада 9:30. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Важливо ДБР викликає главу КСУ Тупицького на допит: деталі
Раніше Тупицький заявив, що не прийде на допит і попросив "не дивуватися".
Прошу не дивуватися, коли я не з'явлюся на допит. Чому не з'явлюся? Фактично оприлюднена мені підозра. Який же я свідок після цього,
– пояснив Олександр Тупицький.
Що відомо про допит Тупицького у ДБР: головне
- Слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджень, в яких перевіряють і голову Конституційного Суду України.
- У Бюро відзначили також, що під час досудового розслідування вивчають вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених людей для незаконного відчуження майнових активів.
Хто такий Олександр Тупицький?Це голова Конституційного Суду, який нещодавно зі своїми колегами ухвалив скандальне рішення. Воно скасовує покарання за брехню в е-деклараціях.
Сам Тупицький є фахівцем у галузі правового забезпечення діяльності судів та судочинства, а також кандидатом наук з державного управління.
Розслідувачі "Схем" нещодавно з'ясували, що у 2018 році Тупицький став власником земельної ділянки в окупованому Криму. Проте у своїй декларації суддя це не вказав.
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