Державне бюро розслідувань 2 листопада викликало на допит главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Однак він не прийшов до ДБР.

Тупицького мали перевірити на участь у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів. Допит був запланований на 2 листопада 9:30. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Важливо ДБР викликає главу КСУ Тупицького на допит: деталі

Раніше Тупицький заявив, що не прийде на допит і попросив "не дивуватися".

Прошу не дивуватися, коли я не з'явлюся на допит. Чому не з'явлюся? Фактично оприлюднена мені підозра. Який же я свідок після цього,

– пояснив Олександр Тупицький.

Що відомо про допит Тупицького у ДБР: головне

Слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджен ь, в яких перевіряють і голову Конституційного Суду України.

ь, в яких перевіряють і голову Конституційного Суду України. У Бюро відзначили також, що під час досудового розслідування вивчають вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених людей для незаконного відчуження майнових активів.