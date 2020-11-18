Івана Наумова 18 листопада звільнили з посади начальника департаменту управління майном Нацполіції. Все через скандал, пов'язаний із роботою клуба сина Наумова під час карантину.

Наумов більше не працює начальником департаменту. Про це 24 каналу повідомив заступник директора департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало.

До теми Під Києвом клуб посадовця поліції працював під час карантину вихідного дня, – ЗМІ

Полковник поліції Іван Наумов від сьогодні звільнений із займаної посади,

– наголосив Тракало.

Чому звільнили Наумова

Напередодні журналісти Bihus.Info з'ясували, що елітний клуб відпочинку NAVY на карантин 14 листопада не зачинявся. Цей клуб оформлений на сина Наумова.

Так, до закладу приїжджали клієнти. Водночас ніяких перевірок клубу не проводили.

Тракало відзначив, що поліція перевіряє факти розслідування, яке оприлюднили в ЗМІ.