Міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус. Наразі урядовець перебуває на самоізоляції.

Степанов перебуває вдома на ізоляції

Степанов зазначив, що дотримувався усіх протиепідеміологічних заходів, проте COVID-19 все-таки підхопив. Про своє інфікування Степанов повідомив у відео, яке оприлюднив у мережі фейсбук.

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Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж,

– зазначив міністр.

Міністр закликав українців бути обережними, дотримуватись карантинних вимог та уникати скупчення людей.

Зверніть увагу! Лише напередодні, 13 листопада, міністр Степанов був учасником програми "Свобода слова Савіка Шустера". У студії були також присутні нардепи Ярослав Железняк, Олексій Гончаренко, Михайло Радуцький та представники бізнесу.

Коронавірус у вищому керівництві країни

На СOVID-19 в Україні зараз хворіють президент Володимир Зеленський, а також голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони перебувають у лікарні "Феофанія".

Також недугу діагностували у спікера Дмитра Разумкова та віцеспікера Руслана Стефанчука.

Захворів віцепрем'єр Олексій Резніков, а також очільник Мінфіну Сергій Марченко. Вже одужав міністр оборони Андрій Таран.

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