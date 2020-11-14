В очільника МОЗ Степанова – коронавірус
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав позитивний тест на коронавірус. Наразі урядовець перебуває на самоізоляції.
Степанов перебуває вдома на ізоляції
Степанов зазначив, що дотримувався усіх протиепідеміологічних заходів, проте COVID-19 все-таки підхопив. Про своє інфікування Степанов повідомив у відео, яке оприлюднив у мережі фейсбук.
Актуально МОЗ: Україна не витримає жорсткого карантину
Зараз перебуваю на самоізоляції, вдома. Працюватиму дистанційно, щоденні брифінги проводитиму звідси ж,
– зазначив міністр.
Міністр закликав українців бути обережними, дотримуватись карантинних вимог та уникати скупчення людей.
Коронавірус у вищому керівництві країни
- На СOVID-19 в Україні зараз хворіють президент Володимир Зеленський, а також голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони перебувають у лікарні "Феофанія".
- Також недугу діагностували у спікера Дмитра Разумкова та віцеспікера Руслана Стефанчука.
- Захворів віцепрем'єр Олексій Резніков, а також очільник Мінфіну Сергій Марченко. Вже одужав міністр оборони Андрій Таран.
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