Генерал-майора Олександра Турінського відсторонили від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Це пов'язано з авіакатастрофою Ан-26 під Харковом.

За словами очільника Харківської ОДА Олексія Кучера, Турінського відсторонили до офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи Ан-26. Про це Кучер повідомив у своєму телеграм-каналі.

Важливо Уруський: Причини авіакатастрофи Ан-26 встановлені

Наказ про відсторонення вже підписав міністр оборони України Андрій Таран. У Міноборони зазначили, що наразі триває робота комісії міністерства з технічного розслідування катастрофи літака у Харківській області.

Раніше віцепрем'єр Олег Уруський заявив, що причини катастрофи Ан-26 під Харковом вже встановили. За попередньою інформацією, основною причиною авіакатастрофи Ан-26 є системні порушення в організації польотів. Серед побічних версій також розглядають:

помилки пілотів;

технічні несправності літака (відмова системи граничного регулювання температури ПРТ-24).

Родичі курсантів та офіцерів, які загинули в авіакатастрофі літака Ан-26, не згодні з урядовим звітом і впевнені, що провину хочуть перекласти на екіпаж. Незабаром вони можуть подати позов до суду.

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Зауважимо, що остаточний звіт щодо результатів розслідування катастрофи Ан-26 урядова комісія представить вже наступного тижня – 28 чи 29 жовтня.

Військовий літак Ан-26 розбився під час навчального польоту 25 вересня. Трагедія сталася поблизу Чугуєва на Харківщині.

Тоді загинули 19 курсантів та 7 офіцерів. Врятуватися вдалося лише одному курсантові – В'ячеславу Золочевському. Він отримав медаль "За військову службу Україні".

Чорні скриньки з літака вже розшифрували, а причини катастрофи АН-26 під Харковом вже встановили.



Авіакатастрофа Ан-26 біля Чугуєва / Інфографіка 24 каналу