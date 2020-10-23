Очільника військового університету відсторонили після катастрофи Ан-26
Генерал-майора Олександра Турінського відсторонили від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Це пов'язано з авіакатастрофою Ан-26 під Харковом.
За словами очільника Харківської ОДА Олексія Кучера, Турінського відсторонили до офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи Ан-26. Про це Кучер повідомив у своєму телеграм-каналі.
Важливо Уруський: Причини авіакатастрофи Ан-26 встановлені
Наказ про відсторонення вже підписав міністр оборони України Андрій Таран. У Міноборони зазначили, що наразі триває робота комісії міністерства з технічного розслідування катастрофи літака у Харківській області.
Раніше віцепрем'єр Олег Уруський заявив, що причини катастрофи Ан-26 під Харковом вже встановили. За попередньою інформацією, основною причиною авіакатастрофи Ан-26 є системні порушення в організації польотів. Серед побічних версій також розглядають:
- помилки пілотів;
- технічні несправності літака (відмова системи граничного регулювання температури ПРТ-24).
Родичі курсантів та офіцерів, які загинули в авіакатастрофі літака Ан-26, не згодні з урядовим звітом і впевнені, що провину хочуть перекласти на екіпаж. Незабаром вони можуть подати позов до суду.
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Зауважимо, що остаточний звіт щодо результатів розслідування катастрофи Ан-26 урядова комісія представить вже наступного тижня – 28 чи 29 жовтня.
Авіакатастрофа Ан-26: головне
- Військовий літак Ан-26 розбився під час навчального польоту 25 вересня. Трагедія сталася поблизу Чугуєва на Харківщині.
- Тоді загинули 19 курсантів та 7 офіцерів. Врятуватися вдалося лише одному курсантові – В'ячеславу Золочевському. Він отримав медаль "За військову службу Україні".
- Чорні скриньки з літака вже розшифрували, а причини катастрофи АН-26 під Харковом вже встановили.