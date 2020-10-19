Глава уряду Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв готові взяти участь у переговорах щодо ситуації в Нагірному Карабасі. Ймовірно, що така зустріч відбудеться у Москві. Коли саме – наразі невідомо.

Пашинян готовий говорити з Алієвим про Карабах

Свою готовність взяти участь у перемовинах першим підтвердив Пашинян, його найбільше цікавить, чи готові у Баку визнати право на самовизначення народу Нагірного Карабаху. Про це він повідомив в інтерв'ю ТАСС.

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Тут був лише один нюанс: а що буде зі статусом Нагірного Карабаху. Я маю на увазі зокрема і Казанську ініціативу. Потрібно зрозуміти, що відповідає на однакові або схожі питання Азербайджан,

– зауважив Пашинян.

Згоден на зустріч зі стороною противника і Алієв. Президент Азербайджану готовий до переговорів, як у Москві, так і в будь-якому іншому місці.

До Баку запрошення поки не надходили

Ми теж хочемо миру, але на відміну від Вірменії, ми також хочемо територій, які по праву нам належать,

– стверджує президент Азербайджану.

Поки що запрошення на переговори до Баку не надходили. Проте Алієв готовий зупинити військові дії, проте лише за умови, що позиція Єревану буде конструктивною.

Що відомо про попередні спроби перемир'я

Зазначимо, що попередні спроби встановити перемир'я між Азербайджаном та Вірменією завершились фіаско.

9 жовтня на переговори у Москві прибули очільники міністерств закордонних справ країн-учасниць конфлікту. Багатогодинні перемовини завершились рішенням про перемир'я з 10 жовтня. Проте воно протривало лише кілька годин. Після цього сторони звинуватили одна одну в зриві припинення вогню.

З 18 жовтня у Нагірному Карабасі мало розпочатись гуманітарне перемир'я. Проте обстріли так і не зупинили.

Детально про останні події в Нагірному Карабасі можна прочитати тут.