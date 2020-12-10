Міністру охорони здоров'я Чехії Яну Блатни та ще одному члену уряду надали тимчасову охорону. Причина – погрози у їхній бік через запровадження карантинних обмежень.

Охорона для чеських політиків через карантин: деталі

Охорону також отримали колишній очільник МОЗ Чехії Роман Примула та міністр промисловості, торгівлі й транспорту Карел Гавлічек. Про це повідомляє Novinky.cz.

Актуально Скасують комендантську годину: чому Чехія послабить карантин

Міністр внутрішніх справ Ян Хамачек коротко зазначив, що охорону їм надали "через коронавірус".

Згідно з урядовим декретом, постійну поліцейську охорону мають президент, прем'єр-міністр, керівник парламентських палат, міністри закордонних справ, внутрішніх справ, юстиції та фінансів. Натомість міністра оборони охороняє військова поліція.

До слова, нещодавно колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували на 3 тисячі крон (приблизно 3,3 тисяч гривень). Таке покарання він отримав за неправильне носіння маски – вона не прикривала рот і ніс.