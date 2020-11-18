Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва назвала розмову з президентом Володимиром Зеленським 17 листопада конструктивною. Однак для того, щоб Україна отримала черговий транш, необхідно досягнути повного взаєморозуміння.

Зеленський та Георгієва обговорили реалізацію програми МВФ. Про це Геогрієва написала на своїй сторінці у твітері.

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Конструктивна розмова з президентом України Зеленським про реалізацію програми МВФ, незалежність центрального банку та зусилля у боротьбі з корупцією. Перегляду програми повинно передувати повне взаєморозуміння в діях,

– зауважила очільниця МВФ.

Під час розмови Зеленський наголосив, що продовження антикорупційних реформ в Україні на сьогодні є одним із найважливіших його пріоритетів. Георгієва похвалила українську владу за швидку реакцію на рішення КСУ про скасування антикорупційної реформи.

Окрім того, український лідер подякував МВФ за рішення про збільшення першого траншу stand-by до 2,1 мільярда доларів.

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