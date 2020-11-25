Олена Богдан, яка очолює Державну службу етнополітики, прокоментувала діяльність РПЦ в Україні. Вона запевняє, що в Держслужбі налаштовані на діалог з усіма релігійними організаціями.

З представниками Російської православної церкви в Україні (вона ж УПЦ МП) Державна служба України з етнополітики й свободи совісті веде діалог, як і з іншими релігійними спільнотами. Про це Олена Богдан розповіла в інтерв'ю Інтерфаксу.

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Як приклад вона пригадала нещодавнє спілкування разом з міністром культури Олександром Ткаченком, в якому брали участь очільники українських церков:

митрополит Епіфаній – предстоятель Православної церкви України,

митрополит Онуфрій – глава РПЦ в Україні,

митрополит Святослав – глава Української греко-католицької церкви,

єпископ Віталій Кривицький – очільник Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.

Для мене це було не просто позитивним, а навіть зворушливим. Це була дуже спокійна, виважена й доброзичлива розмова,

– запевнила Олена Богдан.

Вона підкреслила, що поки не мала очної зустрічі з митрополитом Онуфрієм, але Держслужба абсолютно відкрита до спілкування.

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Очільниця Державної служби України з етнополітики й свободи совісті запевняє: яким би не було остаточне рішення Конституційного суду, Служба буде діяти на його виконання.

"Звісно ж, питання вкрай резонансне. Ми всі розуміємо, що через війну є реально загиблі люди, є люди, які втратили дім, є люди, які повернулися з фронту без рук і без ніг – і це все реальні життя", – підкреслила Олена Богдан.

Вона підкреслила, що багато юристів можуть назвати норму щодо перейменування церкви "проблематичною", але її скасування завдасть болю багатьом людям.

Це люди, які у світлі пережитих трагедій війни прагнуть максимальної відкритості та видимості зв'язків,

– пояснила чиновниця.

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