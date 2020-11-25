Очільниця Служби етнополітики розповіла про діалог з Онуфрієм і долю РПЦ в Україні
Олена Богдан, яка очолює Державну службу етнополітики, прокоментувала діяльність РПЦ в Україні. Вона запевняє, що в Держслужбі налаштовані на діалог з усіма релігійними організаціями.
З представниками Російської православної церкви в Україні (вона ж УПЦ МП) Державна служба України з етнополітики й свободи совісті веде діалог, як і з іншими релігійними спільнотами. Про це Олена Богдан розповіла в інтерв'ю Інтерфаксу.
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Як приклад вона пригадала нещодавнє спілкування разом з міністром культури Олександром Ткаченком, в якому брали участь очільники українських церков:
- митрополит Епіфаній – предстоятель Православної церкви України,
- митрополит Онуфрій – глава РПЦ в Україні,
- митрополит Святослав – глава Української греко-католицької церкви,
- єпископ Віталій Кривицький – очільник Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.
Для мене це було не просто позитивним, а навіть зворушливим. Це була дуже спокійна, виважена й доброзичлива розмова,
– запевнила Олена Богдан.
Вона підкреслила, що поки не мала очної зустрічі з митрополитом Онуфрієм, але Держслужба абсолютно відкрита до спілкування.
Яка доля назви РПЦ
Очільниця Державної служби України з етнополітики й свободи совісті запевняє: яким би не було остаточне рішення Конституційного суду, Служба буде діяти на його виконання.
"Звісно ж, питання вкрай резонансне. Ми всі розуміємо, що через війну є реально загиблі люди, є люди, які втратили дім, є люди, які повернулися з фронту без рук і без ніг – і це все реальні життя", – підкреслила Олена Богдан.
Вона підкреслила, що багато юристів можуть назвати норму щодо перейменування церкви "проблематичною", але її скасування завдасть болю багатьом людям.
Це люди, які у світлі пережитих трагедій війни прагнуть максимальної відкритості та видимості зв'язків,
– пояснила чиновниця.
Що відомо про перейменування УПЦ МП
- Верховна Рада ще у 2018 році схвалила закон, яким зобов'язала релігійні організації вказувати в назві свою приналежність до Росії, якщо така є. Усе через війну на Сході.
- На початку 2020 року Міністерство культури вказало список церков, які мали це зробити. Зокрема, Українська православна церква Московського патріархату мала змінити назву на Російську православну церкву в Україні.
- Та на захист московських попів виступила всім знайома "братія" – представники "Опозиційного блоку", серед яких росіянин Вадим Новінський, Василь Німченко та компанія.
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