Прикордонники Подільського загону, що на Одещині, затримали 4 українців з сигаретами іноземного виробництва. Порушники намагалися втекти. Аби їх зупинити, правоохоронці зробили 2 попереджувальні постріли.

Ввечері 21 листопада за допомогою тепловізора біля села Цеханівка Окнянського району, що на Одещині, охоронці кордону помітили рух 4 людей з вантажем. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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Прикордонники попросили чоловіків зупинитися, однак ті спробували втекти. Після цього правоохоронці здійснили 2 попереджувальні постріли в повітря.

Під час подальшої перевірки вдалося встановити, що порушники є громадянами України. У картонних коробках вони переносили цигарки іноземного виробництва без марок акцизного збору. Загальна кількість вилучених тютюнових виробів – 7 500 пачок.

Матеріали про адміністративне правопорушення щодо затриманих прикордонники передали до суду, а вантаж – представникам Одеської митниці.

Зверніть увагу! Раніше в Одеській області, в порту "Южний", правоохоронці знайшли велику партію кокаїну. Її заховали у контейнері з бананами. Вантаж прибув в Україну з Еквадору та був ретельно запакований.



Одеські прикордонники затримали 4 чоловіків при спробі незаконно пронести сигарети / Фото ДПСУ



Загалом у порушників вилучили 7 500 пачок цигарок / Фото ДПСУ