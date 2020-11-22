Порушники тікали, а правоохоронці стріляли: як на Одещині провалилася спроба контрабанди
Прикордонники Подільського загону, що на Одещині, затримали 4 українців з сигаретами іноземного виробництва. Порушники намагалися втекти. Аби їх зупинити, правоохоронці зробили 2 попереджувальні постріли.
Ввечері 21 листопада за допомогою тепловізора біля села Цеханівка Окнянського району, що на Одещині, охоронці кордону помітили рух 4 людей з вантажем. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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Прикордонники попросили чоловіків зупинитися, однак ті спробували втекти. Після цього правоохоронці здійснили 2 попереджувальні постріли в повітря.
Під час подальшої перевірки вдалося встановити, що порушники є громадянами України. У картонних коробках вони переносили цигарки іноземного виробництва без марок акцизного збору. Загальна кількість вилучених тютюнових виробів – 7 500 пачок.
Матеріали про адміністративне правопорушення щодо затриманих прикордонники передали до суду, а вантаж – представникам Одеської митниці.
Одеські прикордонники затримали 4 чоловіків при спробі незаконно пронести сигарети / Фото ДПСУ
Загалом у порушників вилучили 7 500 пачок цигарок / Фото ДПСУ
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