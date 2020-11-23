Поліцейські затримали 51-річного мешканця Одеської області, який, можливо, застрелив свого друга. Інцидент стався 22 листопада поблизу села Озерне.

Про нещасний випадок, який стався під час полювання, повідомили у поліції Одещини. Чоловіка, який нібито зробив фатальний постріл, затримали.

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Йому інкримінують вчинення вбивства з необережності.

Що відомо про вбивство чоловіка під час полювання під Одесою

За даними слідства, 51-річний чоловік випадково сплутав свого товариша зі звіром. Він здійснив постріл у бік очерету, де сидів його знайомий.

Поранення постраждалого виявилися не сумісними з життям. Його смерть була миттєвою.

На місці події працювали слідчі. Вони внесли інформацію про інцидент до Єдиного реєстру досудових рішень.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу. Самого ж затриманого відправили під варту. Якщо його провину визнає суд, чоловіку можуть обмежити волю на термін від 3 до 5 років. Крім того, служителі Феміди можуть засудити його до ув'язнення на ті ж від 3 до 5 років.