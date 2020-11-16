На Одещині автобус й танк потрапили у ДТП: військову техніку везли тягачем
В Одеській області 15 листопада неподалік селища Чорноморське сталась аварія – тягач, який перевозив військову техніку, не пропустив автобус. Водій Mercedes Sprinter був змушений різко повернути – автівка перекинулась. Постраждала жінка.
Постраждалу у ДТП жінку відвезли у лікарню з переломом тазу. Про інцидент повідомляє Нацполіція.
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Що відомо про ДТП:
Тягач їхав дорогою до військової частини. Перетинаючи трасу, він не надав переваги в русі Mercedes Sprinter, який рухався головною дорогою. Водій мікроавтобуса вивернув кермо і перекинувся.
В автомобілі їхала сім'я з п'яти осіб, постраждала 44-річна дружина водія.
Наслідки ДТП за участі військового тягача на Одещині / Фото Нацполіції
Наслідки ДТП за участі військового тягача на Одещині / Фото Нацполіції
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Винуватцю ДТП загрожує одне з цих покарань:
- штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- виправні роботи на строк до 2 років;
- арешт на строк до 6 місяців;
- обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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