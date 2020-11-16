В Одеській області 15 листопада неподалік селища Чорноморське сталась аварія – тягач, який перевозив військову техніку, не пропустив автобус. Водій Mercedes Sprinter був змушений різко повернути – автівка перекинулась. Постраждала жінка.

Постраждалу у ДТП жінку відвезли у лікарню з переломом тазу. Про інцидент повідомляє Нацполіція.

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Що відомо про ДТП:

Тягач їхав дорогою до військової частини. Перетинаючи трасу, він не надав переваги в русі Mercedes Sprinter, який рухався головною дорогою. Водій мікроавтобуса вивернув кермо і перекинувся.

В автомобілі їхала сім'я з п'яти осіб, постраждала 44-річна дружина водія.

Наслідки ДТП за участі військового тягача на Одещині / Фото Нацполіції

Наслідки ДТП за участі військового тягача на Одещині / Фото Нацполіції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Винуватцю ДТП загрожує одне з цих покарань: