На Одещині в пожежі загинули дві дитини – одній було лише вісім місяців
В Одеській області у селі Новокрасному 28 жовтня під час пожежі загинули дві дитини. Їх знайшли рятувальники. Одному малюку було два роки, а іншому – лише вісім місяців.
Наразі невідомо, що стало причиною пожежі. Згоріла одна кімната в будинку. Про жахливу трагедію повідомляє пресслужба ДСНС.
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Виклик на 101 надійшов зранку о 9:57. За годину вогонь був погашений, але вогнеборці, на жаль, не встигли врятувати дітей. Їх знайшли вже бездиханними. –
Рятувальники біля цього будинку / Фото ДСНС
На виклик прибули чотири пожежники й одна машина / Фото ДСНС
Обставини пожежі з'ясовуються.