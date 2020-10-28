В Одеській області у селі Новокрасному 28 жовтня під час пожежі загинули дві дитини. Їх знайшли рятувальники. Одному малюку було два роки, а іншому – лише вісім місяців.

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі. Згоріла одна кімната в будинку. Про жахливу трагедію повідомляє пресслужба ДСНС. Читайте також На Харківщині – вибух на газопереробній станції: загинули люди – фото Виклик на 101 надійшов зранку о 9:57. За годину вогонь був погашений, але вогнеборці, на жаль, не встигли врятувати дітей. Їх знайшли вже бездиханними. – Рятувальники біля цього будинку / Фото ДСНС На виклик прибули чотири пожежники й одна машина / Фото ДСНС Обставини пожежі з'ясовуються.