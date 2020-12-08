В Овідіопольському районі Одеської області чоловік кинувся в бійку з поліцейським, а на його напарника нацькував собаку. Один з правоохоронців отримав численні травми, а його колезі довелося стріляти в собаку, щоб затримати зловмисника.

Патрульних викликали, повідомивши про домашнє насильство. Втім, після прибуття на місце події, імовірний порушник почав втікати. Про це повідомляє поліція Одеської області.

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Працівники поліції наздогнали його біля місця проживання. Тоді чоловік кинувся в бійку з одним з правоохоронців і нацькував свого собаку на іншого правоохоронця.

Щоб відбитися від собаки й допомогти напарнику вгамувати зловмисника, правоохоронцю довелося знешкодити тварину з табельної зброї.

Після цього зловмисника таки затримали. Йому оголошено підозру за статтею про нанесення легких або середніх тілесних ушкоджень правоохоронцю. За це йому загрожує до 5 років.

До слова, працівник поліції отримав цілу низку травм:

черепно-мозкову травму,

струс мозку,

перелом лицьової кістки,

перелом носа,

закритий перелом фаланги лівої кісті.

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