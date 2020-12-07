В Одеській області у курортній Затоці 7 грудня рятувальники ДСНС потушили пожежу на території бази відпочинку "Чорноморські зорі". Ймовірна причина загоряння – підпал.

Вигоріло близько 500 квадратних метрів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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Що відомо про пожежу в Затоці

База розташована на вулиці Приморській, 39. Загорілось водночас 4 одноповерхових дерев'яних будинки.

Це сталось зранку. Вогнеборці прибули на місце близько 6 години. Вогонь ліквідували о 7 годині.

На щастя, ніхто не постраждав – у таку пору відпочивальників не буває.

Наразі всі обставини пожежі встановлюються, але вірогідно, що це хтось зробив умисно.

Збиток – встановлюється. На місце прибули також поліціянти, які з’ясовуватимуть факти підпалу.

Пожежники під час боротьби з вогнем / Фото ДСНС