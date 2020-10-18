Троє невідомих 17 жовтня в селищі Великодолинське Одеської області побили журналіста Романа Варшанідзе. У постраждалого забої м'яких тканин та струс мозку.

Деталі нападу на журналіста

Інцидент трапився в селищі Великодолинське Овідіопольського району. Невідомі напали на Варшанідзе, коли той знімав репортаж. Чоловіка госпіталізували у лікарню. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одещини.

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Журналіст працює головним редактором місцевого видання "Альтернатива.орг".

За словами Варшанідзе, на нього напали, коли він приїхав на зустріч з кандидатом на посаду голови Великодолинської міськради Юрієм Нікітінським. У своєму побитті редактор звинувачує представників партії "Опозиційна платформа – За життя".

Зауважимо, це вже не перший напад на Варшанідзе. У серпні 2017 року невідомі побили журналіста битами.

Що загрожує винним

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо журналіста. Винним загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі поліцейські встановлюють особи нападників.