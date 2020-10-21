В Овідіополі Одеської області у ніч на 21 жовтня у приміщення редакції "Альтернатива.орг" кинули запальну суміш. Це вже другий напад на журналістів за останні дні. 17 жовтня головного редактора цього ж видання Романа Варшанідзе побили невідомі.

Про черговий напад на журналістів заявили в НСЖУ. Внаслідок інциденту цього разу ніхто не постраждав, однак приміщення редакції серйозно вигоріло.

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Як стверджують самі представники "Альтернативи", у ніч на 21 жовтня двоє невідомих чоловіків розбили вікно одного з кабінетів та закинули туди пляшку із запальною сумішшю ( "коктейлем Молотова").



Комп'ютерну техніку вогонь не зачепив / Фото пресслужба НСЖУ

Пожежники не знадобилися

Люди з сусідніх офісів побачили момент виникнення пожежі та зуміли швидко загасити її. Коли рятувальники приїхали на місце, роботи в них вже не було.

Поліцейські ж відкрили кримінальну справу за фактом умисного знищення чужого майна. Якщо нападників знайдуть, їм загрожує штраф, громадські роботи або навіть позбавлення волі.



Приміщення редакції постраждало внаслідок пожежі / Фото пресслужба НСЖУ

Журналістам не звикати

У своєму відеозверненні головний редактор "Альтернативи" Романа Варшанідзе розповів про те, що редакція працюватиме й надалі.

Дивіться відеозвернення Романа Варшанідзе онлайн:

Журналісти видання не перший раз стикаються із нападами та погрозами. У серпні 2017 головний редактор "Альтернативи" потрапив до реанімації через напад невідомих людей з бітами. 17 жовтня 2020 року Романа Варшанідзе побили невідомі.