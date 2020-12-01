Працівники СБУ викрили та заблокували спробу зловмисників прибрати до рук землі сільськогосподарського призначення однієї з ОТГ. Вартість ділянок, які ледве не привласнили підприємці – понад 80 мільйонів гривень.

Про викриття протиправного механізму, який нібито організували місцеві бізнесмени, повідомили у пресслужбі СБУ. За даними слідчих, фігуранти справи привласнили частину землі під час передачі ділянок у комунальну власність.

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Потім ці землі вивели з комунальної власності та отримали представники однієї із фірм.

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У СБУ стверджують, що оперативники служби зібрали докази незаконного виведення 52 ділянок землі з комунальної власності. Загальна площа ділянок, якими намагалися заволодіти зловмисники – 1300 гектарів.

Під час обшуків у домівках фігурантів правоохоронці знайшли документи які свідчать про фальсифікацію документів, за якими підприємці хотіли отримати ділянки у власність.

Наразі на землю накладено арешт. Незабаром її можуть повернути громаді. Якщо відповідне рішення прийме суд.

Один підозрюваний

Слідчі повідомили про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, а також у підробці документів керівнику компанії. Посадовців державних органів, які причетні до злочину, намагатимуться також притягнути до відповідальності.