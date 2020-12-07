У селі Нова Шибка в Одеській області 6 грудня кінь вибіг на дорогу й спричинив ДТП. Тварина була свійська – він був запряжений у підводу.

Кінь різко вибіг на дорогу й 69-річний водій Opel не зміг уникнути зіткнення з ним. Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.

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За даними поліції, ДТП сталася ввечері в неділю, 6 грудня, на закругленій ділянці дороги. Було темно. Ймовірно, що водій просто не побачив тварину.

Хто відповідатиме за смерть людини?

Правоохоронці з’ясовують всі обставини події – відкрито кримінальне провадження за статтею 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Оскільки у результаті ДТП загинула людина, то за такий злочин передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Ймовірно, що до відповідальності притягуватимуть власника коня, який не угледів за ним.