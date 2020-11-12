На Одещині сталась смертельна ДТП: загинуло 2 людини
В Одеській області на трасі Одеса – Рені між селами Баштанівка та Спаське ввечері 11 листопада сталась трагедія. Peugeot та Chevrolet Aveo зіткнулись лоб у лоб. Обидва водії загинули.
У цій аварії 2 людини загинули, вижила лише пасажирка Chevrolet. Її відвезли у лікарню з травмами голови та переломом ноги. Про ДТП повідомляє Нацполіція Одеської області.
Читайте також У Києві сміттєвоз збив людину на смерть: фото 18+
Правоохоронці пишуть, що за кермом цієї ж автівки була 49-річна жінка. Проте не вона спричинила ДТП.
Аварія сталась через те, що водій Peugeot не впорався з керуванням й виїхав на зустрічну смугу. Чоловіку було 40 років.
Інші деталі цієї моторошної ДТП ще встановлюють.
Наслідки ДТП в Одеській області / Фото Нацполіції
Днями у Київській області сталась аналогічна ДТП – на Одеській трасі автівки зіткнулись лоб у лоб – двоє людей загинули на місці.
Дуже жорстка аварія сталася 10 листопада на трасі Київ – Одеса поблизу села Алтестове Біляївського району Одеської області. "ВАЗ-2110" на величезній швидкості влетів у Hyundai Galloper, внаслідок чого загинуло 2 чоловіків.
У Київському районі Одеси ввечері 10 листопада сталася жахлива аварія із постраждалими. Сріблястий легковик виїхав з проїзної частини та збив людей, які стояли на зупинці.
Поділитися новиною