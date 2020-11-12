В Одеській області на трасі Одеса – Рені між селами Баштанівка та Спаське ввечері 11 листопада сталась трагедія. Peugeot та Chevrolet Aveo зіткнулись лоб у лоб. Обидва водії загинули.

У цій аварії 2 людини загинули, вижила лише пасажирка Chevrolet. Її відвезли у лікарню з травмами голови та переломом ноги. Про ДТП повідомляє Нацполіція Одеської області.

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Правоохоронці пишуть, що за кермом цієї ж автівки була 49-річна жінка. Проте не вона спричинила ДТП.

Аварія сталась через те, що водій Peugeot не впорався з керуванням й виїхав на зустрічну смугу. Чоловіку було 40 років.

Інші деталі цієї моторошної ДТП ще встановлюють.

Наслідки ДТП в Одеській області / Фото Нацполіції

Днями у Київській області сталась аналогічна ДТП – на Одеській трасі автівки зіткнулись лоб у лоб – двоє людей загинули на місці.

Дуже жорстка аварія сталася 10 листопада на трасі Київ – Одеса поблизу села Алтестове Біляївського району Одеської області. "ВАЗ-2110" на величезній швидкості влетів у Hyundai Galloper, внаслідок чого загинуло 2 чоловіків.

У Київському районі Одеси ввечері 10 листопада сталася жахлива аварія із постраждалими. Сріблястий легковик виїхав з проїзної частини та збив людей, які стояли на зупинці.