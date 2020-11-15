На трасі в Одеській області 15 листопада сталася аварія між мікроавтобусом та тягачем, який транспортував військову техніку. Внаслідок ДТП постраждала одна пасажирка.

44-річну жінку госпіталізували з попереднім діагнозом "перелом таза". Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

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Деталі дорожньо-транспортної пригоди на Одещині

Військовий тягач з технікою рухався польовою дорогою у бік Чорноморського до військової частини. Однак під час перетину траси не надав перевагу в русі мікроавтобусу Mercedes Sprinter.

Натомість бус з пасажирами рухався головною дорогою.

Водій мікроавтобуса намагався уникнути зіткнення, відтак вивернув кермо. Але внаслідок маневру – перекинувся.



На Одещині перекинувся мікроавтобус з пасажирами / Фото Нацполіції

В автомобілі під час аварії перебувала родина з 5 осіб. Внаслідок ДТП травмувалася 44-річна дружина водія. Жінку госпіталізували до лікарні.

Наразі поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, на місці працює слідчо-оперативна група.

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