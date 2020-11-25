В Одеській області в ніч на 25 листопада біля ринку "7-й кілометр" ВМW збив пішохода. Він помер на місці, а водій машини та його пасажир потрапили у лікарню – автівка перекинулась у кювет.

Трагедія сталась близько третьої ночі. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Одеській області.

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Як зазначається, водій BMW не впорався з керуванням та збив 27-річного пішохода, після чого з'їхав у кювет та перекинувся. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події, а водій та його 26-річний пасажир з травмами різної тяжкості були госпіталізовані.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження – ймовірно, що водій буде нести відповідальність за смерть пішохода. Наразі вирішується питання про обрання водієві запобіжного заходу.

Так виглядає машина після ДТП / Фото Нацполіції