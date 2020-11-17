В Одеській області 15 листопада в ДТП загинув Ігор Демченко. Цей той хлопець, який вирвався з рук вбивці у Болграді 4 роки тому. Тоді йому було лише 16 років.

Чотири роки тому від рук вбивці загинули батьки Ігоря. Врятувався він та молодша сестра. Дівчинці було 8 років. Про це пише "Думская".

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За яких обставин загинув Ігор Демченко

Зранку 15 листопада 2020 року на трасі Одеса – Рені сталась жахлива ДТП. Демченко їхав в Ізмаїл в машині Toyota, яку він знайшов через сервіс Blablacar.

За кермом був патрульний поліції – він у цей момент не виконував службові обов’язки.

Автівка зіткнулась на перехресті з Mercedes Sprinter – його водій не пропустив Toyota.

В результаті ДТП Ігор Демченко загинув на місці.

П’ятьох людей відвезли у лікарню. Але один з них, на жаль, також помер.

У Ігоря Демченка залишилися дружина і син, якому виповнився лише один рік.

Наслідки ДТП / Фото Нацполіції

Ігор Демченко / Скриншот з Інстаграм

Що відомо про різанину у Болграді

Це сталось у вересні 2016 року. У гості до родини Ігоря і Маріанни Рознетовських (батьки Ігоря Демченка) прийшов знайомий.

Під час застілля вони посварились й гість жорстоко зарізав подружжя. На тілі батька сімейства криміналісти нарахували не менше 24 ножових поранень. Вбивця був п’яним.

Діти чудом врятувалися від його рук – хлопець отримав різані рани обличчя та шиї, а дівчинка – різані рани обличчя, хребту, шиї та обох рук.

Вбивцею виявився раніше судимий чоловік. Цього року суд присяжних в Ізмаїлі засудив злочинця до довічного ув'язнення.

Сергій Глушков – засуджений за жорстоке подвійне вбивство в Болграді / Фото Bessarabia Inform