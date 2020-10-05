Поліція 1 жовтня затримала банду молдаван, які грабували банкомати в п'яти регіонах України. Зловмисники скоїли 9 пограбувань і нанесли банкам більше 3 мільйони гривень збитків.

Підозрювані намагалися втекти у Молдову, однак на кордоні їх затримали і закували в кайданки, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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Де працювала банда грабіжників За даними слідчих, іноземці обирали віддалені населені пункти із банкоматами, які не дуже пильно охороняли. Ті злочини, про які відомо правоохоронцям, було вчинено в Одеській, Черкаській, Рівненській, Чернігівській, Житомирській та Полтавській областях.

Зловмисники обирали банкомати, які було легко грабувати​ / Фото МВС Одещини

Працювали затримані громадяни Молдови за встановленою у бандформуванні схемою:

розвідка;

визначення графіку роботи закладів із банкоматами;

вивчення систем сигналізації та камер спостереження;

Після цього п'ятеро чоловіків вночі приїжджали до місця, зламували захисне спорудження та тікали із касетами з грошима.

Можуть вийти під заставу



Затримані намагалися втекти за кордон / Фото пресслужби МВС Одеської області

Затримали підозрюваних правоохоронці в районі села Удобне на Одещині. Усім п'ятьом громаданам Молдови вже повідомили про підозру у крадіжках. Якщо суд визнає їх винними, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі всі іноземці перебувають під вартою, але служителі Феміди дозволили їм вийти на свободу у разі внесення 650 тисяч гривень застави.

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