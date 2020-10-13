Протитанкові гранатомети та гранати: на Одещині знайшли велику схованку зброї – фото
У лісосмузі біля міста Біляївка Одеської області правоохоронці вилучили та знищили чималий арсенал боєприпасів. Судячи з усього, зброя пролежала у схованці щонайменше кілька років.
Про вилучення небезпечних предметів повідомили у поліції Одеської області. Прізвища людей, що залишили боєприпаси просто неба, правоохоронцям невідомі.
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Більшість знайдених боєприпасів знищили / фото пресслужби поліції Одеської області
Що вилучили правоохоронці
У лісосмузі біля міста із чималим населенням поліцейські знайшли:
- шість гранат та п'ять запалів до них;
- два електродетонатори;
- два обрізи рушниць;
- два протитанкових гранатомети;
- тисячу набоїв.
Ту частину арсеналу, яку можна було безпечно перевозити, відправили на експертизу.
Обрізи пролежали у схованці кілька років / фото пресслужби поліції Одеської області
Від 3 до 10 років
Досудове слідство у кримінальному проваджені, відкритому за фактом незаконного поводження зі зброєю, триває. Поліцейські намагаються встановити, кому належить арсенал. Якщо винні знайдуться, їм "світить" чималий термін ув'язнення.
Частину зброї поліцейські відправили на експертизу / фото пресслужби поліції Одеської області