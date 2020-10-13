У лісосмузі біля міста Біляївка Одеської області правоохоронці вилучили та знищили чималий арсенал боєприпасів. Судячи з усього, зброя пролежала у схованці щонайменше кілька років.

Про вилучення небезпечних предметів повідомили у поліції Одеської області. Прізвища людей, що залишили боєприпаси просто неба, правоохоронцям невідомі.

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Через те, що чимала кількість предметів знаходилася у небезпечному стані, їх довелося знищувати на місці. Зазвичай, якщо предмети можна перевозити, їх підривають на спеціалізованих полігонах.



Більшість знайдених боєприпасів знищили / фото пресслужби поліції Одеської області Більшість знайдених боєприпасів знищили / фото пресслужби поліції Одеської області

Що вилучили правоохоронці

У лісосмузі біля міста із чималим населенням поліцейські знайшли:

шість гранат та п'ять запалів до них;

два електродетонатори;

два обрізи рушниць;

два протитанкових гранатомети;

тисячу набоїв.

Ту частину арсеналу, яку можна було безпечно перевозити, відправили на експертизу.



Обрізи пролежали у схованці кілька років / фото пресслужби поліції Одеської області

Від 3 до 10 років

Досудове слідство у кримінальному проваджені, відкритому за фактом незаконного поводження зі зброєю, триває. Поліцейські намагаються встановити, кому належить арсенал. Якщо винні знайдуться, їм "світить" чималий термін ув'язнення.



Частину зброї поліцейські відправили на експертизу / фото пресслужби поліції Одеської області