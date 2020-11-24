Черговий випадок мовного конфлікту з утисканням української стався в Одесі 24 листопада. В ньому брали участь пасажири трамваю №5.

За попередніми даними, літня пасажирка транспортного засобу досить емоційно вимагала від кондуктора, аби до неї зверталися державною мовою, повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві пабліки в телеграмі. Через це на неї накинулися інші пасажири трамваю.

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Підтримки жінка не мала. Ніхто з тих людей, які перебували в салоні громадського транспорту, за неї не вступився.

Погрози тюрмою

Під час конфлікту до пасажирки підлетів агресивно налаштований чоловік без маски, який почав вимагати від неї замовкнути.

Уїжджай до Львова або Тернополя і там свисти. Я тобі зараз влаштую не кацапську. Влаштую тебе на 14 зону. І будеш там баланду їсти. Я сам поліцейський. Ти мене доведеш, падло,

– погрожував жінці пасажир.

Чим закінчився інцидент, невідомо. Втім, деякі його свідки пропонували чоловікові викинути жінку з трамвая.

Офіційних коментарів про подію від правоохоронних органів наразі немає.

Дивіться відео конфлікту через російську мову в трамваї Одеси: