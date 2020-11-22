У Приморському районі Одеси на території автостоянки загорілися 2 автобуси та евакуатор. Внаслідок інциденту постраждав чоловік.

Виклик до Служби порятунку надійшов близько 3 ночі. Рятувальникам повідомили про займання одного з автобусів на території автостоянки, розташованої за адресою провулок Газовий 2. Про це інформує пресслужба ДСНС.

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По прибуттю рятувальники встановили, що загорілися два автобуси Van Hool та евакуатор Volkswagen.



Наслідки пожежі в Одесі / Фото ДСНС

Пожежу локалізували о 3:26, а вже о 3:50 на площі 22 квадратних метри її повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі незначні опіки верхньої кінцівки отримав чоловік 1965 року народження, який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, вогонь пошкодив салон та моторний відсік одного автобуса на площі 15 квадратних метрів, салон другого – на площі 5 квадратних метрів та салон вантажного автомобіля на площі 2 квадратних метрів.



Згорілий автобус / Фото ДСНС

Наразі встановлюється причина пожежі та завдані нею збитки.

До ліквідації займання залучали 11 рятувальників та 3 одиниці основної пожежної техніки.

Де трапилась пожежа: карта