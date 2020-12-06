Запросили, щоб познайомити з подругою: в Одесі чоловік отруїв та пограбував сім'ю
В Одесі 33-річний чоловік отруїв подружню пару і жінку. Вони запросили до себе додому подругу і знайомого – уродженця однієї з країн Закавказзя, щоб їх познайомити.
Під час застілля компанія вживала алкогольний напій, який приніс із собою гість. Про це повідомили на сайті Нацполіції.
Зверніть увагу Масштабна операція: на Дніпропетровщині затримали приблизно 25 людей – фото, відео
Що сталось
Жінок почало хилити в сон, а прокинувшись вранці з відчуттям нездужання, вони побачили бездиханне тіло господаря будинку. Гостя у квартирі не було, а разом з ним зникли:
- 3 мобільні телефони;
- золоті прикраси;
- гроші;
- банківські картки.
Що відомо про затриманого
Чоловіка затримали в орендованій ним квартирі, де і знайшли викрадені прикраси. Місцеперебування іншого майна ще виявляють. Минулого місяця суд відпустив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт за майнові злочини.
Що виявили поліціянти / Фото Нацполіції
На цей момент його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Поліціянти кваліфікували дії чоловіка як розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів.
Жертви інциденту
Причину смерті господаря житла визначить судмедекспертиза. Для того, щоб знайти в організмі потерпілих отруйні речовини, у них відібрали біологічні зразки.
В Одесі чоловік отруїв сім'ю: дивіться відео
Поділитися новиною