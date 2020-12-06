В Одесі 33-річний чоловік отруїв подружню пару і жінку. Вони запросили до себе додому подругу і знайомого – уродженця однієї з країн Закавказзя, щоб їх познайомити.

Під час застілля компанія вживала алкогольний напій, який приніс із собою гість. Про це повідомили на сайті Нацполіції.

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Що сталось

Жінок почало хилити в сон, а прокинувшись вранці з відчуттям нездужання, вони побачили бездиханне тіло господаря будинку. Гостя у квартирі не було, а разом з ним зникли:

3 мобільні телефони;

золоті прикраси;

гроші;

банківські картки.

Що відомо про затриманого

Чоловіка затримали в орендованій ним квартирі, де і знайшли викрадені прикраси. Місцеперебування іншого майна ще виявляють. Минулого місяця суд відпустив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт за майнові злочини.



Що виявили поліціянти / Фото Нацполіції

На цей момент його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Поліціянти кваліфікували дії чоловіка як розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів.

Жертви інциденту

Причину смерті господаря житла визначить судмедекспертиза. Для того, щоб знайти в організмі потерпілих отруйні речовини, у них відібрали біологічні зразки.

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