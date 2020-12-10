Клієнт закладу швидкого харчування на вулиці Дерибасівській вдень 10 грудня заявив про те, що у нього є граната, яку він може підірвати в будь-який момент. Зловмисник вимагав від адміністрації McDonald's викликати поліцію.

Незвичний клієнт закладу весь час тримав руку під курткою, створюючи вигляд, що у нього дійсно є боєприпас, повідомили у пресслужбі поліції Одеси. Насправді ж ніяких гранат у чоловіка не було.

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Зловмисника затримали фактично без застосування сили, але доволі ефектно.

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За даними слідчих, коли правоохоронці прибули на місце інциденту, керівництво поліції вирішило ввести в дію спеціальну операцію "Грім". Але діяти спецпризначенцям не довелося.

Через кілька хвилин перемовин чоловіка здався. Його затримали та відвезли до районного відділку.

Сам зловмисник пояснив копам, що до таких дій його "підштовхнуло складне життя".

За фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян відкрили кримінальну справу. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує від 2 до 6 років тюрми.