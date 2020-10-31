У кав'ярні у центрі Одеси 31 жовтня 47-річний чоловік зарізав баристу. На жаль, дівчина померла одразу.

Вбивство трапилось в кав'ярні Black Milk, на вулиці Базарній, 50. Про це повідомили в поліції Одеси.

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Чоловік зайшов у заклад і вдарив баристу ножем у груди. Дівчина загинула миттєво.

Яке покарання загрожує чоловіку

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці злочину. Його мотиви наразі встановлюють. Чоловіка відправили на допит у Приморський відділок поліції.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

Деталі вбивства, дивіться відео:



Підозрюваний і жертва / Фото з телеграм-каналу "Ху**ая Одесса"



Місце вбивства / Фото з телеграм-каналу "Ху**ая Одесса"