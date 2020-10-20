Двох чоловіків затримали 20 жовтня за підозрою у вкрай нахабному шахрайстві. Вони нібито намагалися отримати право власності на будинок, де знаходиться Державна фіскальна служба.

Віджати у податківців будівлю на вулиці Семінарській, 5 підозрювані намагалися за допомогою приватного нотаріуса, повідомили у прокуратурі області. За допомогу державному реєстратору обіцяли 40 тисяч доларів.

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Затримали чоловіків одразу після передачі нотаріусу підробних документів та винагороди.

Як намагалися "виселити" управління ДФС

Судячи з усього, підозрювані хотіли отримати цілу будівлю площею 2 тисячі квадратних метрів за допомогою простішої схеми. Все, що вони придумали – зробити фейкові документи, які нібито підтверджували їх право на приміщення. На що розраховували чоловіки, невідомо. Оскільки будь-який нотаріус одразу ж побачив, кому саме належить будівля.



Злочинці намагалися відібрати у ДФС чотирьохповерхову будівлю у центрі Одеси / Фото з відкритих джерел

Підкуп та шахрайство

Діяльність обох підозрюваних кваліфікували як спробу підкупу особи, яка надає публічні послуги, а також шахрайство, скоєне групою осіб в особливо великих розмірах. Якщо затриманих визнають винними, їх можуть засудити на перебування у тюрмі на термін від 5 до 12 років.



Зловмисників затримали у кабінеті нотаріуса / Фото пресслужби прокуратури Одещини