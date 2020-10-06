В Одесі 5 вересня двоє молодих чоловіків, погрожуючи пістолетом, викрали таксиста й вимагали 2 тисячі доларів викупу. Втім їх майже одразу затримала поліція.

Таксист отримав виклик і повіз клієнтів з Одеси в бік Чорноморська, повідомляє поліція Одеської області.

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Втім по дорозі один з пасажирів дістав пістолет і став погрожувати водієві. Він вимагав, аби таксист віддав телефон і гроші, що той одразу ж і зробив.

Далі зловмисники забрали в чоловіка документи на автомобіль і вимагали, аби той упродовж двох тижнів дав їм 2 тисячі доларів, а тоді вони повернуть автівку.

Та все пішло дещо не за планом зловмисників. Через зникнення чоловіка його родичі звернулися до поліції. Правоохоронці негайно знайшли автомобіль разом з власником і зловмисниками.

Обох викрадачів одразу затримали. Це 20-річний одесит і 22-річний мешканець Одеської області. У них обох вже є кримінальний досвід.

Тепер обом зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Їм інкримінують одразу 4 статті:

розбій,

незаконне заволодіння транспортним засобом,

вимагання,

незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

В Одесі двоє чоловіків викрали таксиста: дивіться відео