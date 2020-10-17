В Одесі хочуть повернути радянські назви "проспект маршала Жукова" та "вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії". Відповідні назви змінили через декомунізацію.

Наразі рішення щодо повернення назв підтримала історико-топонімічна комісія Одеси. Про це заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

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Він зазначив, що раніше назви змінили через особисте рішення колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Водночас міський голова додав, що бачить всі законні підстави для повернення старих назв.

"Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом. Те ж стосується і вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії – легендарного формування, яке захищало наше місто від окупантів в роки війни", – заявив Труханов.

Довідка. У липні 2019 року Конституційний суд України визнав чинним закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки".