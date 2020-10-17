В Одесі проспект Небесної Сотні збираються перейменувати на маршала Жукова
В Одесі хочуть повернути радянські назви "проспект маршала Жукова" та "вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії". Відповідні назви змінили через декомунізацію.
Наразі рішення щодо повернення назв підтримала історико-топонімічна комісія Одеси. Про це заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
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Він зазначив, що раніше назви змінили через особисте рішення колишнього губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Водночас міський голова додав, що бачить всі законні підстави для повернення старих назв.
"Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом. Те ж стосується і вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії – легендарного формування, яке захищало наше місто від окупантів в роки війни", – заявив Труханов.
Що відомо про перейменування проспекту та вулиці в Одесі?
У 2016 році проспект маршала Жукова перейменували на проспект Небесної Сотні, а вулицю 25-ї Чапаєвської дивізії на вулицю Дмитра Інглезі, відомого одеського діяча.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов неодноразово заявляв про "незаконність рішення".