У Київському районі Одеси ввечері 10 листопада сталася жахлива аварія із постраждалими. Сріблястий легковик виїхав з проїзної частини та збив людей, які стояли на зупинці.

Про жахливу аварію повідомляють місцеві телеграм-канали, передає 24 канал. За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждали 4 осіб.

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На місці інциденту працюють медики та поліцейські.

Що відомо про збиття людей на зупинці в Одесі

Аварія сталася близько 18:30 біля ТРЦ City Center на проспекті Небесної Сотні. У припаркований із порушеннями правил дорожнього руху біля зупинки легковик на чималій швидкості влетіла інша машина. Через зіткнення перше авто виїхало з проїзної частини та збило людей на зупинці.

Постраждалі відлетіли на кілька метрів, зруйнувавши своїми тілами скляні стіни зупинки. Через це тротуар засипало дрібними уламками.

Від удару в опору зупинки вже понівечену автівку відкинуло назад на проїзну частину.

Інформації про стан постраждалих на цей час немає.

Дивіться відео жахливої ДТП на зупинці в Одесі: