В Одесі затримали переселенця з Луганщини, який знущався з дитини жінки, з якою разом жив. Чоловік бив хлопчика, змушував ударятися головою об стіну, завдавав удари ногами в пах та кидав його на підлогу з висоти свого зросту.

Чоловік змушував дитину стояти ночами у кутку й весь час морально "давив" на хлопчика, мати дитини теж страждала від співмешканця, але нікому про це не розповідала. У поліцію звернулась бабуся дитини, коли побачила на тілі маленького синці, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

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Коли хлопчика привезли у лікарню, то виявили у нього струс мозку та багато гематом.

Формальна причина "покарань" – 5-річний хлопчик не правильно вимовляє деякі слова. Знущання тривало кілька місяців.

Мати розповідає про знущання з дитини / Фото Нацполіції

Що відомо про садиста та як його покарають?

Він родом з Луганщини. Чоловіку 37 років. Раніше судимий. Ймовірно, що його вина буде доведена у суді, тож садист повернеться на нари – покарання передбачає позбавлення волі на 5 – 10 років.