8 листопада кілька юнаків зірвали прапори Європейського союзу, піднятий біля Одеської міської ради та Потьомкінських сходів. Потім вони влаштували на них танці та знімали все на відео, яке виклали через 2 дні.

Фото та відео знущань з державних символів зловмисники виклали у мережу, після чого поліцейські відкрили кримінальну справу. Особи молодиків встановлюють слідчі, повідомили у поліції Одеської області.

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За непідтвердженими даними, до злочину можуть бути причетні представники консервативної організації "Традиція і порядок". Саме вони порівнювали вивішування прапора ЄС на держустановах із підняттям російського триколору.

Що відомо про наругу над прапорами ЄС в Одесі

Про те, що зловмисники зрізали з флагштоків не один прапор, а два, розповів "Радіо Свобода" речник заступника міського голови Микола Покровський. За його словами, сам інцидент тривав лише кілька секунд. Як тільки працівники муніципальної варти зсередини міськради побачили зловмисників, вони вибігли на вулицю. Але не встигли.

Згодом у мережі з'явився запис наруги. На ньому видно, як невідомий чоловік зриває прапор. Потім на ньому на камеру танцюють троє молодиків.

Як покарають порушників

Якщо поліцейські знайдуть причетних до злочину молодиків, їм загрожує по 850 гривень штрафу, до пів року арешту, або навіть позбавлення волі на термін до 2 років.

Дивіться відео наруги над прапором ЄС в Одесі: