СБУ викрила цілу мережу нелегальних call-центрів, які обслуговували російський бізнес, що фінансував тероризм на окупованих територіях в Україні. Цим займались в Одесі місцеві мешканці.

Серед них комерсанти та ІТ-фахівці. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що відомо про співпрацю з окупантом?

Було організовано аж 5 сall-центрів, які забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО.

Перевіряється можлива причетність організаторів та працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.

Під час обшуків у приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

Яке буде покарання?

СБУ розпочало слідство за статтею про створення терористичної групи чи терористичної організації – покарання за такий злочин доволі сурове – від 8 до 15 років тюрми.