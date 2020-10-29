45 брикетів із наркотичною речовиною виявили 29 жовтня в одеському порту. Контрабандний вантаж прибув з Еквадору.

Про викриття рекордного за обсягом вантажу із забороненим порошком повідомили у Держприкордонслужбі. Вартість наркотику, який було вилучено, на чорному ринку оцінюють у понад 10 мільйонів доларів.

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Знайшли прихований вантаж правоохоронці під час звичайного огляду контейнеру.



45 брикетів сховали у вентиляції контейнера / Фото пресслужби ДПСУ

Посилка від наркосиндикату

Як кажуть прикордонники, зловмисники відправили кокаїн на теплоході з бананами. У вентиляції одного з контейнерів заховали 45 брикетів масою більше кілограму кожен. На них відправники розмістили фірмове маркування наркосиндикату, якому належав кокаїн.

Загальна вага вилученого наркотику – 50,8 кілограма. В операції з вилучення контрабанди брали участь бійці прикордонного загону Одеси, митники, прокурори та співробітники СБУ в Одеській области.



Кокаїн знайшли серед вантажу теплоходу / Фото пресслужби ДПСУ