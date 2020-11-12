В Одесі не ввели карантин вихідного дня: що каже місцева влада
В Одесі не вводитимуть карантин вихідного дня з 14 листопада. Однак у місті діятимуть обмеження помаранчевої зони.
Жодних додаткових рішень обласна і міська комісії ТЕБ та НС наразі не приймали. Про це заявив секретар оперативного штабу Одеської міськради з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський, повідомляє "Думская".
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Станом на сьогодні на території Одеси зберігається "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки. На цей момент обласна і міська комісії ТЕБ та НС не приймали ніяких додаткових рішень,
– мовиться у повідомленні.
Карантин вихідного дня в Україні: що відомо
- У ніч з 14 на 15 листопада в Україні набуде чинності карантин вихідного дня. Його обмеження діятимуть від 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
- Українські підприємці протестують проти такого рішення. Вони переконують, що це може знищити їхній бізнес.
- У Рівному рішення про карантин вихідного дня прийматимуть лише 16 листопада.
- Мер Львова Андрій Садовий заявив, що оскаржуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня у суді.
- Мер Слов'янська Вадим Лях повідомив, що у місті не вводитимуть карантин вихідного дня.
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