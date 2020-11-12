В Одесі не вводитимуть карантин вихідного дня з 14 листопада. Однак у місті діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Жодних додаткових рішень обласна і міська комісії ТЕБ та НС наразі не приймали. Про це заявив секретар оперативного штабу Одеської міськради з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський, повідомляє "Думская".

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Станом на сьогодні на території Одеси зберігається "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки. На цей момент обласна і міська комісії ТЕБ та НС не приймали ніяких додаткових рішень,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Помаранчева зона не передбачає введення карантину вихідного дня. Детальніше про епідеміологічну ситуацію в Україні можна прочитати тут.

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо