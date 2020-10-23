Масовий протест: в Одесі на суді семеро ув'язнених порізали собі вени
У Маліновському суді Одеси 23 жовтня мали обирати запобіжний захід учасникам бунту в колонії №51. Але чоловіки зірвали засідання, перерізавши собі вени.
Кривава масова акція протесту почалася після того, як суддя у черговий раз продовжив трьом підсудним термін утримання в СІЗО, повідомляє 048.ua. Ці чоловіки вже давно мали б бути на волі, оскільки терміни їх попереднього покарання вже скінчилися.
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Що відомо про бунт у виправній колонії №51
За даними слідства, у травні 2019 семеро ув'язнених підпалили службовий автомобіль установи. Вони також чинили опір правоохоронцям. Внаслідок бунту працівники колонії отримали тілесні ушкодження.
Справа затягується
Троє з семи обвинувачених по кримінальному провадженні вже мали б вийти на волю, але у лютому цього року їм повідомили про нові підозри. З того часу судді постійно заарештовували. Впродовж п'яти судових засідань на розгляд справи не приходять свідки. Тому служителі Феміди відкладають засідання та без огляду на клопотання адвокатів продовжують підозрюваним терміни перебування у СІЗО.
"Заточки" підсудним принесли разом з медичними масками / Фото 048.ua
Що сталося під час засідання
23 жовтня, коли суддя у черговий раз відмовився відпускати ув'язнених під домашній арешт, підсудні дістали "заточки" та перерізали собі вени.
За попередніми даними, холодну зброю їм передали разом із медичними масками.
Всіх травмованих відвезли у медичні заклади працівники "швидкої".