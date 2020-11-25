В Одесі підйомний кран стрілою в'їхав у маршрутку, є постраждалі: відео
ДТП із постраждалими сталася зранку 25 листопада, коли у маршрутці попри карантинні норми могло бути чимало пасажирів. На Семафорному провулку в Одесі підйомний кран стрілою протаранив мікроавтобус "Богдан".
Інформацію про аварію виклали у місцевих спільнотах в телеграмі, повідомляє 24 канал. За попередніми даними, внаслідок аварії постраждало 2 осіб.
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Що відомо про аварію за участю підйомного крана в Одесі
ДТП сталася близько 8:20 поблизу торговельного центру "Середньофонтанський". Кран протаранив верхню задню частину 145 маршрутки, через що його стріла опинилася в салоні. Вже після удару пасажирів по голові, автівки роз'їхалися.
На місці інциденту працюють правоохоронці. Інформації щодо причин, через які сталася ДТП, немає.
Офіційно подію поліцейські поки що не прокоментували.
Дивіться відео з місця аварії між маршруткою та підйомним краном в Одесі:
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