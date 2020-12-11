В Одесі поховали співвласника одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного: фото
В Одесі 11 грудня поховали співвласника одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. Він помер 8 грудня від коронавірусу.
Чорного поховали на 3-му Єврейському кладовищі. Про це повідомляє "Думська".
Актуально Що відомо про Вадима Чорного – співвласника готелю "Токіо Стар", який помер від COVID-19
Що відомо про смерть Чорного
- Від коронавірусу його лікували у "Феофанії".
- Упродовж 2 останніх тижнів стан бізнесмена був важким. Він перебував у комі.
- Про смерть бізнесмена повідомила його подруга Олена Орлова.
Похорон Вадима Чорного / "Думська
Чорний і "Токіо Стар": що відомо
- Моторошна пожежа в одеському "Токіо Стар" спалахнула у ніч на 17 серпня 2019 року. Вона забрала життя 9 людей.
- Чорного та старшу адміністраторку готелю Ірину Паровик взяли під варту.
- Згодом Чорний перебував під цілодобовим домашнім арештом.
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