В Одесі 11 грудня поховали співвласника одеського готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. Він помер 8 грудня від коронавірусу.

Чорного поховали на 3-му Єврейському кладовищі. Про це повідомляє "Думська". Актуально Що відомо про Вадима Чорного – співвласника готелю "Токіо Стар", який помер від COVID-19 Що відомо про смерть Чорного Від коронавірусу його лікували у "Феофанії". Упродовж 2 останніх тижнів стан бізнесмена був важким. Він перебував у комі. Про смерть бізнесмена повідомила його подруга Олена Орлова.

Похорон Вадима Чорного / "Думська Чорний і "Токіо Стар": що відомо Моторошна пожежа в одеському "Токіо Стар" спалахнула у ніч на 17 серпня 2019 року. Вона забрала життя 9 людей.

Чорного та старшу адміністраторку готелю Ірину Паровик взяли під варту.

Згодом Чорний перебував під цілодобовим домашнім арештом.