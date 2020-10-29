Трагічна аварія сталася у районі Бугайовки в Одесі на вулиці Мельницькій ввечері 29 жовтня. Mitsubishi Outlander збив пішохода, який переходив дорогу у встановленому для цього місці.

Про жахливу аварію, яка скінчилася загибеллю людини, повідомляє 048.ua. За даними місцевих ЗМІ, постраждалий отримав травми, які виявилися не сумісними з життям.

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Пішохідний перехід, на якому сталася ДТП, не обладнаний засобами регулювання руху.

Що відомо про смертельну аварію в Одесі

За попередніми даними, швидкість водія Mitsubishi Outlander була занадто великою для того, щоб чоловік міг вижити. Скоріш за все, слідчі дійдуть висновку про те, що причиною аварії стало порушення водієм автівки правил дорожнього руху.



Водій позашляховика не пропустив пішохода / Фото пресслужби патрульної поліції Одеської області

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці мають відкрити кримінальну справу.

Чи затримали водія кросовера, невідомо.