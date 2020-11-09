В Одесі п’яна пасажирка викрала у таксиста автівку, а потім її розбила
В Одесі таксист намагався висадити п’яну пасажирку, але вона закрилась в машині й викрала її. Жінка розбила автівку – не впоралась з керуванням й "заїхала" в іномарку, яка стояла на узбіччі.
Курйозний інцидент стався, коли жінка поверталась з нічного клубу додому. Деталі події розповідають на ютюб-каналі "Поліція Одещини".
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Спочатку між таксистом і пасажиркою виникла сварка. Водій, не витримавши п'яну співбесідницю, вийшов з авто й намагався висадити її, але жінка була проти.
Вона закрилась у салоні машини, сіла на місце водія й поїхала, але не додому, а на зустріч новим пригодам.
І жінка їх знайшла – зіткнулась з машиною, яка просто стояла на узбіччі дороги. Після ДТП зловмисницю привезли до відділку поліції. Вона у розпачі не змогла пояснити, що сталось, але підкреслила, що була "дуже п'яною".
На щастя, люди у цій пригоді не постраждали, але автомобіль таксиста підлягає серйозному ремонту.
П'яна одеситка викрала таксі: дивіться відео
"Героїні" цієї історії – 36 років. Їй загрожує штраф або навіть позбавлення волі до 5 років.
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