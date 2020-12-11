У Суворовському районі Одеси 10 грудня нетверезий водій Mazda на узбіччі скоїв наїзд на 3 волонтерів благодійної організації "Нове життя". Двоє чоловіків померли на місці, іншого у важкому стані госпіталізували.

П'яного 47-річного водія поліцейські затримали та призначили низку експертиз. Про це повідомляє пресслужба Суворовського відділу поліції в Одесі.

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Що відомо про ДТП

Аварія сталася вночі 10 грудня на Хаджибеївській дорозі.

Водій Mazda на узбіччі скоїв наїзд на трьох волонтерів благодійної організації "Нове життя"

Сергій Ковальов та Олексій Бойко, віком 31 та 36 років, від отриманих травм померли на місці.



Сергій Ковальов та Олексій Бойко загинули у ДТП в Одесі / Фото Федора Герасимова

19- річного Станіслава, який є сином керівника фонду Федора Герасимова, госпіталізували.

Батько хлопця у фейсбуці звернувся до усіх небайдужих з проханням про фінансову допомогу на лікування сина.

11 грудня стало відомо, що хлопець вийшов з коми.



Внаслідок ДТП в Одесі юнак отримав важкі травми / Фото Федора Герасимова

Поліція розслідує обставини аварії

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Затриманому винуватцю ДТП загрожує до 10 років в'язниці.



П'яний водій наїхав на 3 волонтерів в Одесі / Фото Федора Герасимова



П'яний водій наїхав на 3 волонтерів в Одесі / Фото Федора Герасимова