В Одесі нетверезий водій збив 3 волонтерів, вижив лише один: фото
У Суворовському районі Одеси 10 грудня нетверезий водій Mazda на узбіччі скоїв наїзд на 3 волонтерів благодійної організації "Нове життя". Двоє чоловіків померли на місці, іншого у важкому стані госпіталізували.
П'яного 47-річного водія поліцейські затримали та призначили низку експертиз. Про це повідомляє пресслужба Суворовського відділу поліції в Одесі.
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Що відомо про ДТП
- Аварія сталася вночі 10 грудня на Хаджибеївській дорозі.
- Водій Mazda на узбіччі скоїв наїзд на трьох волонтерів благодійної організації "Нове життя"
- Сергій Ковальов та Олексій Бойко, віком 31 та 36 років, від отриманих травм померли на місці.
Сергій Ковальов та Олексій Бойко загинули у ДТП в Одесі / Фото Федора Герасимова
- 19- річного Станіслава, який є сином керівника фонду Федора Герасимова, госпіталізували.
- Батько хлопця у фейсбуці звернувся до усіх небайдужих з проханням про фінансову допомогу на лікування сина.
- 11 грудня стало відомо, що хлопець вийшов з коми.
Внаслідок ДТП в Одесі юнак отримав важкі травми / Фото Федора Герасимова
Поліція розслідує обставини аварії
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Затриманому винуватцю ДТП загрожує до 10 років в'язниці.
П'яний водій наїхав на 3 волонтерів в Одесі / Фото Федора Герасимова
П'яний водій наїхав на 3 волонтерів в Одесі / Фото Федора Герасимова
Що відомо про благодійну організацію?Благодійна організація Християнська місія "Нове Життя" опікується безпритульними людьми. Місія займається їх реабілітацією та лікуванням.
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