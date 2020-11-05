В Одесі правоохоронці затримали банду розбійників. Серед них була дівчина, яка знаходила чоловіків у соцмережах й запрошувала їх на побачення. Під час "романтичної" бесіди жертву викрадали, а потім відбирали гроші та ключі від квартири.

Зловмисники забирали всі коштовності з житла чоловіків. Їх діяльність прикрили завдяки СБУ. Пресслужба Одеської обласної прокуратури повідомила, цю банду затримано.

Читайте також Брав хабар талонами на пальне: на Львівщині затримали голову райдержадміністрації – фото

Ловля на живця

Все починалось з того, що молода дівчина знайомилась у соціальних мережах із жертвами й з’ясовувала їх матеріальний стан – якщо у чоловіка було, що відібрати, то вона запрошувала його на побачення.

А там казанова-невдаха далі "знайомився" з друзями симпатичної молодої леді, які викрадали його та погрожуючи насильством, забирали всі гроші, телефони та інші особисті речі.

На цьому бандити не зупинялися – вони забирали ключі від квартири й виносили звідти все, що подобалось.

У цей час чоловіка тримали у заручниках.

Затриманий розбійник / Фото Одеської обласної прокуратури

Затриманий розбійник / Фото Одеської обласної прокуратури

Що чекає бандитів

Всіх членів банди, а також їх спільницю, вже затримали. Вони перебувають у СІЗО й чекають на суд.

Ймовірно, що "друзям" доведеться відсидіти не один рік, але у різних камерах.