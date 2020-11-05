В Одесі розбійники викрадали чоловіків: їх у соцмережах виманювала дівчина
В Одесі правоохоронці затримали банду розбійників. Серед них була дівчина, яка знаходила чоловіків у соцмережах й запрошувала їх на побачення. Під час "романтичної" бесіди жертву викрадали, а потім відбирали гроші та ключі від квартири.
Зловмисники забирали всі коштовності з житла чоловіків. Їх діяльність прикрили завдяки СБУ. Пресслужба Одеської обласної прокуратури повідомила, цю банду затримано.
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Ловля на живця
Все починалось з того, що молода дівчина знайомилась у соціальних мережах із жертвами й з’ясовувала їх матеріальний стан – якщо у чоловіка було, що відібрати, то вона запрошувала його на побачення.
А там казанова-невдаха далі "знайомився" з друзями симпатичної молодої леді, які викрадали його та погрожуючи насильством, забирали всі гроші, телефони та інші особисті речі.
На цьому бандити не зупинялися – вони забирали ключі від квартири й виносили звідти все, що подобалось.
У цей час чоловіка тримали у заручниках.
Затриманий розбійник / Фото Одеської обласної прокуратури
Затриманий розбійник / Фото Одеської обласної прокуратури
Що чекає бандитів
Всіх членів банди, а також їх спільницю, вже затримали. Вони перебувають у СІЗО й чекають на суд.
Ймовірно, що "друзям" доведеться відсидіти не один рік, але у різних камерах.
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