В Одесі "швидка" та Lexus зіткнулися на повороті: є постраждалі – фото
В Одесі 22 листопада сталася ДТП за участі автомобіля Lexus та "швидкої". Внаслідок інциденту постраждали 3 людей.
ДТП сталася на перехресті Дальницької і Балковської вулиць. Про це повідомляє "Пушкинская".
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Внаслідок зіткнення автомобіль "швидкої" перекинувся на бік.
Що відомо про постраждалих
- Під час ДТП постраждали 2 пасажирів "швидкої" та водій Lexus.
- Їх госпіталізували до місцевої лікарні.
- Наразі причини аварії встановлює поліція.
ДТП в Одесі зі "швидкою" / Пресслужба патрульної поліції Одеської області
ДТП в Одесі зі "швидкою" / Пресслужба патрульної поліції Одеської області
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