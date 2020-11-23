В Одесі 22 листопада сталася ДТП за участі автомобіля Lexus та "швидкої". Внаслідок інциденту постраждали 3 людей.

ДТП сталася на перехресті Дальницької і Балковської вулиць. Про це повідомляє "Пушкинская". Зауважте Спостерігачі ОПОРИ потрапили в жахливу ДТП на Запоріжжі: фото Внаслідок зіткнення автомобіль "швидкої" перекинувся на бік. Що відомо про постраждалих Під час ДТП постраждали 2 пасажирів "швидкої" та водій Lexus.

Їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Наразі причини аварії встановлює поліція. Зверніть увагу! За даними поліції, від початку 2020 року загинули понад 2800 людей. Правоохоронці наголосили: щоб попередити майбутні трагедії, варто дотримуватися правил дорожнього руху.

ДТП в Одесі зі "швидкою" / Пресслужба патрульної поліції Одеської області

ДТП в Одесі зі "швидкою" / Пресслужба патрульної поліції Одеської області