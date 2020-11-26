В Одесі невідомі підпалили спалили автомобіль журналіста та видавця журналу "Судоходство" Олександра Сивака. Інцидент стався 26 листопада вночі, коли Volkswagen Touareg був припаркований на території автогаражного кооперативу.

Вогонь спалахнув на стоянції, що розташована на вулиці Армійській, близько 1 ночі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Одеської області.

Читайте також Розбитий битами автомобіль активіста Ганула спалили в Одесі: що відомо

Пожежникам вдалося ліквідувати пожежу о пів на 2 ночі. Відтак від вогню вдалося врятувати сусідні гаражі. Відомо, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи, автомобіль журналіста зайнялася внаслідок підпалу. Поліція наразі встановлює всі обставини та шукає причетних до підпалу.

В Одесі згоріло вщент авто журналіста: відео

Що відомо про власника автомобіля

Легковий автомобіль Volkswagen Touareg належить 43-річному журналісту та видавцю міжнародного журналу "Судоходство" Олександру Сиваку.

На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував відео зі спаленою машиною і підписав "Дякую доброзичливцям".

Олександр Сивак в коментарі "ТСН" розповів, що пов'язує підпал авто зі своєю професійною діяльністю. Видавець за 2020 рік подав до поліції 5 заяв про погрози, які надходили на його адресу.