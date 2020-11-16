Результати щодо другого туру місцевих виборів в Одесі були прогнозовані. Водночас відбулася так звана битва між відтінками "Партії регіонів" – боротьба між місцевими та зовнішніми елітами, зокрема й проросійськи налаштованими.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, ситуація зміниться у місцевій раді, коли доведеться формувати місцеву більшість.

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Політолог зазначив, що відповідні еліти поки ще не втратили свої позиції, однак те, що чинному меру Одеси Геннадію Труханову довелось вести боротьбу вже у другому турі – вказує на те, що електоральна база стискається.

Під впливом другого туру йому довелось зайняти умовно проукраїнську позицію в протистоянні представникам Медведчука,

– зауважив Олег Саакян.

Наразі відповідний політичний спектр доволі серйозно розколовся, сказав експерт. Спочатку "Партія регіонів" розкололася на декілька політичних сил, які змагалися за право говорити від імені Донбасу або від Південного Сходу, повідомив Саакян.

Згідно з його словами, наразі відповідні представники перетворились до локальних політичних сил. Однак він переконаний, що це не були ідеологічні політичні сили, вони лише орієнтувалися на частину виборців, з якою не працюють проукраїнські сили.

Причини низької явки

Карантин доволі сильно вплинув на явку, вона є низькою для України, зауважив Олег Саакян. Водночас у другому турі люди зазвичай обирають найкраще з найгіршого, вважає він. Тобто для тих виборців, чиї кандидати не потрапили до другого тури – мотивація прийти на виборчі дільниці дуже часто відсутня.

Довідка. 15 листопада одесити у другому турі обирали міського голову. Згідно з екзитполами, більшу підтримку здобув чинний мер Одеси Геннадій Труханов. Водночас у міськраду пройшли 5 політичних партій, до облради – одразу 7.



Екзитполи за підсумками другого туру виборів мера Одеси / Інфографіка 24 каналу