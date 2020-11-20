В Одесі передумали й вирішили ввести карантин вихідного дня
Влада Одеси таки вирішила ввести запропоновані урядом обмеження. Там передумали бойкотувати карантин вихідного дня.
Таке рішення оголосили після засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 листопада. Про це мовиться у відеоповідомленні на сайті Одеської міської ради.
Зверніть увагу Які міста відмовлялися виконувати карантин вихідного дня: список
Як повідомив представник міськради, Одеса буде в помаранчевій зоні. Крім цього, на вихідних у місті діятиме карантин вихідного дня. А саме:
- Міський виконавчий комітет доручив поліції, Нацгвардії та Держпродспоживслужбі проконтролювати, щоб заклади та одесити дотримувались запроваджених обмежень.
- Там також нагадали про необхідність дотримання маскового режиму в громадських місцях та у транспорті.
- Карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Що відомо про карантин вихідного дня в Одесі
Цікаво те, що Одеська місцева влада раніше зазначала, що поки не буде вводити карантин вихідного дня. А у місті діятимуть обмеження помаранчевої зони.
Також минулих вихідних десятки підприємців в Одесі влаштували акцію протесту. Люди, обурені запровадженням карантину вихідного дня, перекрили дороги.
Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною