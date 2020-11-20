Влада Одеси таки вирішила ввести запропоновані урядом обмеження. Там передумали бойкотувати карантин вихідного дня.

Таке рішення оголосили після засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 листопада. Про це мовиться у відеоповідомленні на сайті Одеської міської ради.

Зверніть увагу Які міста відмовлялися виконувати карантин вихідного дня: список

Як повідомив представник міськради, Одеса буде в помаранчевій зоні. Крім цього, на вихідних у місті діятиме карантин вихідного дня. А саме:

Міський виконавчий комітет доручив поліції, Нацгвардії та Держпродспоживслужбі проконтролювати, щоб заклади та одесити дотримувались запроваджених обмежень.

Там також нагадали про необхідність дотримання маскового режиму в громадських місцях та у транспорті.

Карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Що відомо про карантин вихідного дня в Одесі

Цікаво те, що Одеська місцева влада раніше зазначала, що поки не буде вводити карантин вихідного дня. А у місті діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Також минулих вихідних десятки підприємців в Одесі влаштували акцію протесту. Люди, обурені запровадженням карантину вихідного дня, перекрили дороги.

Довідка. Під час карантину вихідного дня забороняється робота закладів громадського харчування, крім роботи на виніс або доставки, робота ТРЦ та магазинів промислових товарів. Залишаться працювати лише продуктові магазини, аптеки, АЗС та СТО.



Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу